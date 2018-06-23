Нью-Йорк, США, 23 июня, 2018, 08:39 — ИА Регнум. Вслед за выходом США из Совета по правам человека (СПЧ) Организации Объединённых Наций (ООН) временно снизить свою активность в данном Совете решил Израиль. Об этом сообщает 22 июня агентство Associated Press.

Цитата из м/ф «Маугли». реж. Роман Давыдов. 1973. СССР А мы уйдем на север, а мы уйдем на север!

По словам представителя СПЧ ООН Роландо Гомеса, Израиль не участвовал в пленарном заседании Совета в пятницу 22 июня. По данным источников издания, власти еврейского государства таким образом пытаются поддержать ранее принятое американской администрацией решение о выходе из данного органа ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, США приняли решение о выходе из СПЧ ООН 20 июня. Соответствующие ноты были направлены генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и председателю СПЧ Воиславу Шуцу.

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