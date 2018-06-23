Подгорица, 23 июня, 2018, 08:37 — ИА Регнум. Черногорские военные совместно с военным блоком НАТО, куда страна недавно вступила, уничтожат 400 тонн различного оружия, находящегося на территории этого балканского государства. Об этом сегодня, 23 июня, заявил в интервью РИА Новости лидер оппозиционной партии «Настоящая Черногория» и экс-кандидат в президенты Марко Милачич.

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Ранее черногорские СМИ сообщили, что Великобритания и другие страны Североатлантического альянса готовы выделить 700 тыс. евро на уничтожение «излишков вооружения» в Черногории.

По словам Милачича речь идёт о подводных торпедах и морских минах, которые остались со времен Югославской народной армии. Оружие должно быть утилизировано до середины 2019 года.

Милалчи отметил, что точных данных о намерениях военного блока НАТО открыть в Черногории полигон для уничтожения боеприпасов пока нет.

«Но, имея в виду степень услужливости властей в Подгорице, никого не удивило бы, если такая договоренность уже была заключена», — сказал политик.

Он отметил, что НАТО может утилизировать на территории Черногории боеприпасы, в том числе с обеднённым ураном, что опасно для окружающей среды и здоровья граждан.