Нью-Йорк, США, 23 июня, 2018, 08:27 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш призвал все стороны конфликта в Сирии к немедленному прекращению военной эскалации на юго-западе страны. Об этом сказано в специальном заявлении официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, распространённого накануне, 22 июня.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хищная птица

В заявлении сказано, что Гутерриш призывает к немедленному прекращению военной эскалации на юго-западе Сирии, а также настоятельно просит все заинтересованные стороны соблюдать свои обязательства согласно международному праву и международному гуманитарному праву, включая защиту мирных жителей и гражданской инфраструктуры.

Генсек ООН крайне обеспокоен очередной эскалацией в Сирии. Действия войск и вооруженных бандформирований, а также бомбардировки привели к тому, что тысячи мирных жителей юго-западных районов Сирии были вынуждены покинуть свои дома и направиться к границе с Иорданией.

Напомним, 21 июня подконтрольная США террористическая группировка «Свободная сирийская армия» заявила о том, что её позиции в районе Эт-Танф были атакованы «неопознанными вооруженными формированиями».

После этого государственный департамент США заявил, что Вашингтон «глубоко обеспокоен» возросшей активностью вооруженных сил Сирии на юго-западе страны, в частности в районе Эт-Танфа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США развернули свою базу на границе Сирии с Иорданией в районе Эт-Танфа, где они укрывают недобитые террористические группировки. Там террористы проходят переформирование и вливаются в новые группировки, в частности, в «Сирийскую свободную армию».