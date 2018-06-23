Москва, 23 июня, 2018, 08:26 — ИА Регнум. В субботу, 23 июня, на стадионах в Москве, Ростове-на-Дону и Сочи пройдут три матча ЧМ-2018 по футболу. Об этом сообщает сайт Международной федерации футбола (ФИФА).

ИА REGNUM Чемпионат мира по футболу

На стадионе «Спартак» в Москве встретятся сборные Бельгии и Туниса, команды Мексики и Южной Кореи сыграют между собой на стадионе «Ростов Арена», а в Сочи матч между сборными Германии и Швеции пройдёт на арене «Фишт».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг признался, что персонал брюссельской штаб-квартиры НАТО после работы смотрит матчи мундиаля, который проходит в России.

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