Вашингтон, 23 июня, 2018, 08:22 — ИА Регнум. Минобороны США зафиксировало с сентября 2017 г. 20 случаев использование лазеров против своих летчиков во время полетов над акваторией Тихого океана, передает CNN.

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По данным источника в Пентагоне, последний подобный инцидент зафиксирован около двух недель назад. При этом ни один из случаев не привел к травмам летчиков.

В попытке ослепить летчиков США подозреваются военнослужащие Китая, передает телеканал. The Wall Street Journal дополняет, не исключено, что за нападениями стоит правительство Китая.

22 июня на брифинге представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что обвинения в адрес Китая «сфабрикованы».