Москва, 23 июня, 2018, 08:16 — ИА Регнум. В Москве на 23 июня объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Фёдор Васильев. Летний жаркий день. 1869

Погода в столице будет жаркой — воздух прогреется до 30−32 градусов. Ожидается облачность с прояснениями. Местами будут кратковременные дожди. Все это будет сопровождаться сильным юго-восточным ветром, скорость которого будет достигать 5−10 м/с.

В середине дня ожидаются грозы. Порывы ветра во время грозы могут достигать 12−17 м/с.

Атмосферное давление составит 745 мм рт. ст. Ночью температура воздуха опустится до 18−20 градусов.

В Московской области воздух также прогреется до 32 градусов.