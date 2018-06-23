Красноярск, 23 июня, 2018, 08:15 — ИА Регнум. В День памяти и скорби, 22 июня, жители Красноярска приняли участие в акции «Свеча памяти». На площади у Мемориала Победы они зажгли сотни свечей в память о погибших в Великой Отечественной войне, сообщили ИА REGNUM в краевом агентстве молодёжной политики и реализации программ общественного развития.

Вадим Кофман, krskstate.ru День памяти и скорби, Красноярск, 22 июня 2018 года

Цветы и гирлянды к Вечному огню возложили курсанты Сибирского юридического института Министерства внутренних дел РФ.

«Такая акция проходит давно. Для всех нас очень важно собраться в этот день и почтить память тех, кто трудился в тылу, испытывая тяготы и лишения этой войны, кто погиб, спасая миллионы других жизней. На данный момент осталось не так много ветеранов Великой Отечественной, но это не значит, что сегодняшнюю дату мы должны забыть», — сказала руководитель флагманской программы «Волонтёры Победы» Алексей Коростелев.

По его словам, в акции «Свеча памяти» в Красноярске приняли участие порядка 350 человек.

«Эта акция важна, особенно для молодёжи, потому что это сохранение исторической памяти», — сказал Алексей Коростелёв в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Красноярске 22 июня состоялась церемония возложения венков и цветов к Вечному огню на Мемориале Победы. Память защитников Родины почтили минутой молчания и салютом из трёх оружейных залпов.

В годы Великой Отечественной войны на фронт ушли 455 тысяч красноярцев, из них домой не вернулись 168 тысяч человек.