Симферополь, 23 июня, 2018, 08:15 — ИА Регнум. В Крыму на трассе Джанкой — Керчь произошло столкновение пассажирского микроавтобуса и грузового автомобиля «КамАЗ». Об этом сообщает 23 июня пресс-служба регионального ГУ МЧС.

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«В 05:10 мск поступило сообщение о ДТП с участием микроавтобуса Volkswagen и грузового автомобиля «КамАЗ» на 274 км трасы Джанкой — Керчь», — отметили в ведомстве.

По сведениям экстренной службы, в столкновении с грузовиком пострадало пятеро человек, гибели людей удалось избежать. Все пострадавшие — взрослые.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня в Саратове припаркованный автобус без водителя и пассажиров скатился по улице и смял три легковых автомобиля, в результате чего пострадал пешеход, госпитализированный с переломами конечностей.

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