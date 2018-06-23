Чебоксары, 23 июня, 2018, 08:12 — ИА Регнум. Проектное финансирование в Чувашии осуществляется на принципах государственно-частного партнёрства. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава республики Михаил Игнатьев на выездном заседании комитета Государственной думы по финансовому рынку, посвящённом вопросам проектного финансирования в регионах.

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В своём выступлении Михаил Игнатьев отметил два основных «сдерживающих фактора» при реализации проектов: закредитированность предприятий и отсутствие залоговой базы. В Чувашии проектное финансирование реализуется на принципах государственно-частного партнёрства.

В частности, компания «Хевел» (производство солнечных модулей) «получила заёмное финансирование федерального фонда развития промышленности на реализацию проектов по техническому перевооружению завода и расширение его производственных мощностей в размере 800 млн рублей».

Кроме того, на принципах государственно-частного партнёрства «создали хороший полигон» твёрдых коммунальных отходов, который построен «на перспективу, на 50 лет». Но с другой стороны, при передаче объектов ЖКХ в концессию происходит рост тарифов для населения, поскольку у концессионера возникают обязательства по начислению амортизации, уплате налога на имущество организаций, констатировал Михаил Игнатьев.

«В этом году ещё два мусоросборочных, сортировочных предприятия построим. Всего по республике их будет три. И в принципе весь мусор будет складироваться на полигонах, соответствующих требованиям. Касаясь тарифов в жилищно-коммунальном хозяйстве, касаясь. В столичных городах предпринимателей интересует сфера ЖКХ, это окупаемо. Другое дело, когда это касается районных центров, где количество проживающих меньше, а значит и прибыли, и мотивации у бизнеса меньше. Когда договор (концессии) заключаются, налагаются дополнительные налоги. Эти выпадающие доходы мы не можем компенсировать из бюджета, не можем переложить тарифы на население. И этот спорный вопрос пока не разрешён», — сказал Михаил Игнатьев.

Глава Чувашии выразил надежду на то, что парламентарии или бизнес-сообщество представит «интересные предложения» по решению данного вопроса. И в свою очередь, предложил предусмотреть в налоговом кодексе России исключение из объектов налогообложения НДС имущественных комплексов жилищно-коммунального хозяйства, переданных в концессию субъектам малого и среднего бизнеса.

Кроме того, для поддержки предприятий в 2017 году создан региональный фонд промышленности объёмом 1,5 млрд рублей. Поддержку получили три предприятия (ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель», ПАО «Химпром», тепличный комплекс «Новочебоксарский») на общую сумму 450 млн рублей. Региональные власти поясняют, что средства не были полностью из-за указанных ранее «сдерживающих факторов».

«Чувашия — открытый регион. Мы готовы к сотрудничеству на взаимовыгодной основе», — подчеркнул Михаил Игнатьев.

Напомним, 22 июня Чувашию посетили депутаты Госдумы во главе с руководителем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым и представители федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (корпорация МСП). Гости встретились с бизнес-сообществом республики, посетили ряд промышленных предприятий и провели пленарное заседание. Главная тема визита — проектное финансирование.

По данным корпорации МСП, в рамках Национальной гарантийной системы объем гарантий и поручительств, выданных предпринимателям Чувашии, превысил 1,5 млрд рублей, что позволило им привлечь 3,3 млрд рублей кредитных средств со ставкой на 3% ниже рыночной. Проектам, реализуемым в пяти моногородах региона, оказана гарантийная поддержка корпорации МСП и МСП Банка объемом 48,4 млн рублей, что позволило привлечь заемное финансирование на 92,7 млн рублей.

Данное мероприятие прошло в рамках празднования Дня Республики, которое отмечается 24 июня. Основные массовые праздничные мероприятия, приуроченные к Дню республики, пройдут 23−24 июня.

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