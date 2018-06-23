Сиань, Китай, 23 июня, 2018, 08:10 — ИА Регнум. Заказы на еще два самолета для вызова искусственного дождя были поданы Китайской академией метеорологических наук с целью тушения пожаров и увлажнения почвы в засушливых районах северо-запада Китая, заявил производитель специализированной техники AVIC XAC Commercial Aircraft Co. Ltd, сообщает 22 июня агентство Синьхуа.

Александр Дейнека. После дождя. 1925

Самолет для вызова искусственного дождя MA60, оборудованный системой обнаружения частиц облаков, может использоваться для вызова осадков, разгона облаков и устранения тумана. Самолет зарекомендовал себя при тушении пожаров ранее в июне текущего года в государственном природном заповеднике в горах Большой Хинган на северо-востоке Китая. Первые два специальные модификации самолета MA60 были получены Китайской метеорологической администрацией в сентябре 2015 года.

Отметим, что китайский самолет Xian MA60 представляет из себя глубокую китайскую модернизацию самолета Ан-24 советского производства. Он существует в различных модификациях, включая пассажирскую, способную летать на расстояния до 1,5 тыс. км. Популярен в Азии и Африке. Первый полет осуществлен 25 февраля 200 года.

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