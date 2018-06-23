Вашингтон, 23 июня, 2018, 08:06 — ИА Регнум. В американском штате Нью-Мексико потерпел крушение легкий турбовинтовой военный самолёт A-29 Super Tucano. Об этом накануне, 22 июня, сообщает представительство авиабазы ВВС США Холломан.

AF.mil Самолёт A-29 Super Tucano

Известно, что на борту самолёта находились два человека — пилот и ещё один военнослужащий.

В результате крушения пилот получил ранения и был госпитализирован. О судьбе второго военнослужащего ничего не сообщается.

Представители авиабазы Холломан обещают, что предоставят больше информации о втором военном, когда появятся какие-то точные данные.