Москва, 23 июня, 2018, 08:05 — ИА Регнум. В Москве с первого дня осени может заработать система проверки наличия полисов ОСАГО с помощью камер фиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщил журналистам исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

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По его словам, административный штраф на сумму 800 руб. будет выписываться водителю транспортного средства без полиса ОСАГО каждый день, когда его автомобиль проезжает под камерами. Проверка полиса будет проводиться по базам ГИБДД и РСА.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня Госдума РФ приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении штрафов за переезд железнодорожных путей в неположенном месте. Правительство России предложило увеличить размер штрафов в пять раз — до пяти тыс. рублей.

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