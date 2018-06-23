Москва, 23 июня, 2018, 07:59 — ИА Регнум. В Москве была найдена мертвой бывшая участница телепроекта «Дом-2» Анастасия Тарасюк. Об этом сегодня, 23 июня, сообщает «Пятый канал».

Неизвестный художник. Молодая женщина на смертном одре. 1621

Тело женщины было обнаружено возле многоэтажного жилого комплекса «Золотые ключи», который расположен на Минской улице в Москве. В этом комплексе на 19-м этаже она снимала квартиру.

В последнее время Тарасюк страдала от депрессии. Её личная жизнь не складывалась из-за пристрастия к алкоголю. Известно, что она стояла на учете у нарколога.

На месте происшествия работали следователи. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Не исключается версия самоубийства.

Подписчики Тарасюк в Instagram выразили соболезнования в связи с ее смертью.