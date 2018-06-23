Пекин, 23 июня, 2018, 07:57 — ИА Регнум. Очередной самый разыскиваемый коррупционер и взяточник, бежавший с незаконными накоплениями за рубеж, вернулся в Китай, сдавшись полиции и вернув всё нажитое нечестным путем, сообщает 22 июня агентство Синьхуа.

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Явка с повинной

Лай Минминь (также известный, как Лай Минь) находился в списке 100 беглецов, на чье имя Интерполом выписано уведомление с красным углом. Он был президентом Цзянмэньского отделения Банка Китая в провинции Гуандун на юге Поднебесной. Он сбежал в Австралию в августе 2001 года, а затем был помещен во особый список Интерпола, подразумевающий его немедленную экстрадицию на родину, в случае поимки.

Отметим, что Лай стал вторым беглецом за рубеж, добровольно сдавшийся властям после публикации 6 июня информации о 50 беглых подозреваемых в тяжких экономических преступлениях. В общей сложности 53 беглеца с «красным углом» из 100 уже пойманы властями Китая.

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