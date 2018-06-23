Нью-Йорк, США, 23 июня, 2018, 07:55 — ИА Регнум. Причиной смерти известного советского и российского поэта Наума Коржавина стала сердечная недостаточность. Об этом рассказала его дочь Елена Рубинштейн.

Viacheslav Galievskyi Могила Наума Коржавина

По её словам, Коржавин скончался окружении родных и близких, у себя дома.

«Причина — острая сердечная недостаточность. Папа был в сознании, он дождался священника, тот прочитал молитву, перекрестил, и он умер. Очень тихо и спокойно ушел», — цитирует слова дочери поэта ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля 2016 года кинофильм «Наум Коржавин. Время дано…», снятый к 90-летию со дня рождения поэта и прозаика Наума Коржавина, победил на XXII Российском кинофестивале «Литература и кино», который проходил в Гатчине.

Читайте также: Документальный фильм о поэте Науме Коржавине завоевал «Гранатовый браслет»