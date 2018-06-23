Сеул, 23 июня, 2018, 07:52 — ИА Регнум. На 93-м году жизни скончался бывший премьер-министр Республики Корея Ким Джон Пхиль. Об этом сегодня, 23 июня, сообщает Associated Press со ссылкой на представителя медицинского учреждения, в котором политик ушел из жизни.

Ким Джон Пхиль

Ким Джон Пхиль принимал участие во Корейской войне 1950−1953 годов. Именно он создал и возглавил Корейское Центральное разведывательное управление (KCIA). Руководил он разведкой до 1963 года.

Затем Ким Джон Пхиль перешел на партийную работу в Демократическую республиканскую партию Кореи.

В 1960-х годах вокруг Ким Джон Пхиля неоднократно возникали скандалы, связанные с обвинениями его в махинациях на фондовом рынке в Сеуле и злоупотреблением иностранными инвестициями, но официальных обвинений ему никогда не предъявлялось.

Премьер-министром Южной Кореи он был дважды — с 1971 по 1975 год, а также с 1998 по 2000 год.

Уточняется, что политик умер в университетском госпитале Сунчонхян.