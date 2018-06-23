Москва, 23 июня, 2018, 07:50 — ИА Регнум. Максим Орешкин — министр экономического развития — заявил, что Россия может повысить импортные пошлины на легковые автомобили из США. По его словам, такие меры рассматриваются, и это ответ Вашингтону на подъем пошлин на импорт стали и алюминия. Повышение ставок, по данным чиновника, затронет товары, аналоги которым есть на рынке РФ. Так, пошлинами обложат строительно-дорожную технику из США, при том на лекарственные препараты меры распространяться не будут. Как сообщало ИА REGNUM, США установили 25-процентные пошлины на сталь и 10-процентные — на алюминий. О введении ответных мер уже заявили страны ЕС, Индия, а также Китай.