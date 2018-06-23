Чанчунь, Китай, 23 июня, 2018, 07:47 — ИА Регнум. Житель провинции Цзилинь на северо-востоке Китая недавно обнаружил останки, которые, по мнению археологов являются бивнями мамонта, передает 3 июня агентство Синьхуа.

Бивни мамонта

Ископаемые останки были найдены на строительной площадке в столице провинции городе Чанчуне. Представитель Палеонтологического общества Китая Чэнь Цюаньцзя заявил, что северо-восточные районы Китая в древности были местами обитания мамонтов.

«Находка может быть возрастом 20 тыс. лет. Тем не менее, ценность её для научных исследований крайне низкая, поскольку останки сохранились крайне плохо», — заявил Чэнь, добавив, что Чанчунь планирует открыть музей, где будут представлены останки мамонтов и шерстяных носорогов.

Как сообщало ИА REGNUM, в китайском городе центрального подчинения Чунцине будет открыт первый в Поднебесной геопарк «юрского периода», где будут представлены окаменелости деревьев и отпечатки ступней динозавров.