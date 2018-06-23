Кишинёв, 23 июня, 2018, 07:44 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон считает, что принятая Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых Наций резолюция по Приднестровью, выдвинутая молдавским правительством, серьёзно ухудшит отношения между его страной и Российской Федерацией. Об этом президент Молдавии заявил в интервью РИА Новости, опубликованном сегодня, 23 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

Напомним, накануне Генассамблея ООН приняла резолюцию, выдвинутую молдавским правительством, которая касается вывода российских войск с территории Приднестровья. Додон считает, что резолюция направлена исключительно на обострение ситуации в регионе и нанесёт серьезный ущерб российско-молдавским отношениям.

«Резолюция будет только ухудшать позиции Кишинева, в том числе, с точки зрения скорейшего достижения политического урегулирования приднестровского конфликта», — считает Додон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Додон, будучи лидером Социалистический партии Молдавии, находится в состоянии затяжного коонфликта с правительством своей страны. Кабинет Павла Филипа проводит последовательную антироссийскую политику, тогда как президент Молдавии постоянно заявляет о необходимости сближения с Россией.