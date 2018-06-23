Киев, 23 июня, 2018, 07:34 — ИА Регнум. На известного российского рок-музыканта и лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова совершена попытка нападения. Во время концерта в Киеве на сцену прорвался радикальный украинский националист, видео инцидента опубликовано на Youtube-канале Ukraina.ru.

Нападение

Нападавший держал в руках плакат с антироссийскими надписями, националист попытался кричать на Гребенщикова, однако был немедленно выведен со сцены. Музыкант на инцидент отреагировал спокойно.

Напомним, известный российский рокер прибыл в Киев 22 июня для того, чтобы провести несколько концертов.

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