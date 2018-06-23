Брюссель, 23 июня, 2018, 07:31 — ИА Регнум. Генеральный секретарь военного блока НАТО Йенс Столтенберг признался, что персонал брюссельской штаб-квартиры Североатлантического альянса после рабочего дня смотрит матчи чемпионата мира по футболу, который проходит в России. Об этом Столтенберг рассказал на пресс-конференции 22 июня по итогам переговоров с премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». реж Вячеслав Котеночкин, Владимир Тарасов, Алексей Котеночкин. 1969. СССР Смотрит матч

Столтенберг напомнил, что совсем недавно штаб-квартира НАТО в Брюсселе переехала в новое здание, площадь которого превышает два с половиной футбольных поля. В штаб-квартире работают более 4 тыс. сотрудников.

«И, как оказалось, это отличное место, чтобы посмотреть хорошую игру. После рабочего дня наш персонал смотрит трансляцию чемпионата мира на широком экране», — рассказал генсек.

Он даже пошутил, что подобные коллективные просмотры — это «ещё одно из преимуществ членства в НАТО».

Для главы бельгийского правительства вопрос о футболе был важен по той причине, что сегодня, 23 июня, сборная его страны в Москве должна будет играть против сборной Туниса. На этом матче будет присутствовать король Бельгии Филипп и министр иностранных дел Дидье Рейндерс.

Столтенберг пожелал Шарлю Мишелю победы сборной Бельгии над Тунисом. Также генсек Североатлантического альянса посетовал, что команда его родной страны — Норвегии — не смогла попасть на чемпионат.

Но он не унывает, так как в чемпионате принимают участие 10 стран — членов НАТО, так что с большой долей вероятности Североатлантический альянс этот турнир выиграет, так или иначе.