Омск, 23 июня, 2018, 07:31 — ИА Регнум. Жители Омской области 22 июня присоединились к акции «Свеча памяти». Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, в День памяти и скорби свечи в память о тех, кто погиб, защищая Родину, зажгли 2,5 тысячи омичей. На площадке перед мемориалом воинам-сибирякам они выложили зажжёнными свечами надписи «1941» и «Помним».

Omskportal.ru День памяти и скорби, Омск

Omskportal.ru В акции «Свеча памяти» приняли участие 2,5 тысячи омичей

Также в акции принял участие врио губернатора Омской области Александр Бурков.

«Я хочу сказать большое спасибо и низкий поклон нашим ветеранам, труженикам тыла за то, что они спасли мир от фашизма. И наша с вами задача — помнить этих героев всегда. Вечная им память!» — сказал Александр Бурков.

На мероприятии директор Омской региональной поисковой общественной организации «Поиск» Галина Кудря рассказала, что в Казани в июне текущего года поисковики Пскова передали Омскому поисковому отряду Орден Красной Звезды. Он пролежал в земле 74 года. Эта награда принадлежала омичу Михаилу Петровичу Заслоникову, который ушел на фронт в августе 1941 года и считался без вести пропавшим. Врио губернатора в Парке Победы передал орден Михаила Заслоникова его внукам.

«Когда вы держите в руках боевой орден, который стёрт землей, временем, с отколотой эмалью, с поменявшим цвет металлом, это заставляет задуматься, как человек заслужил его, как жил человек, как он умер! Когда ты видишь внуков этого человека, которые рыдают от признания подвига их деда-Победителя, это, в очередной раз доказывает, что мы сильны памятью. И таких семей у нас в России тысячи и тысячи. Память для русского человека очень важна. Память растит новых героев, она закаляет!» — подчеркнул Александр Бурков.

Omskportal.ru Свечи памяти

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Омске 22 июня состоялось возложение венков и цветов к мемориалам воинской славы.

Напомним, в годы Великой Отечественной войны за Родину сражались почти 300 тысяч жителей Омской области. Из них домой не вернулись больше половины. По состоянию на июнь 2018 года в регионе проживают около 750 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, 203 бывших несовершеннолетних узника фашизма. Также в Омской области проживают 179 человек, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда».