Нью-Йорк, США, 23 июня, 2018, 07:22 — ИА Регнум. Россия должна использовать всё своё влияние на Дамаск, чтобы обеспечить соблюдение режима прекращения огня в Сирии, заявила постоянный представитель Соединённых Штатов при Организации Объединённых Наций (ООН) Никки Хейли. Её слова опубликованы на сайте постоянного представительства США при ООН.

Ludie Cochrane Под давлением

По словам американского дипломата, США ожидают от России, что та «сделает все возможное, чтобы обеспечить соблюдение режима прекращения огня» сирийской стороной.

«Россия в конечном итоге будет нести ответственность за любое дальнейшее обострение конфликта в Сирии», — подчеркнула Хейли.

Также она добавила, что «недавние военные операции сирийского режима уже привели к гибели людей и перемещению более 11 000 человек».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что возглавляемая США военная коалиция своей главной задачей в Сирии ставила смену политического режима страны.

По словам дипломата, последние несколько лет США и союзники пытались придумать правовые основания для того, чтобы доказать нелегитимность сирийского правительства.

Читайте также: В МИД РФ назвали главную задачу коалиции США в Сирии