Москва, 23 июня, 2018, 07:19 — ИА Регнум. Артем Дзюба — нападающий сборной России — смехом отреагировал на заявление USADA (Американское антидопинговое агенство) о том, что российскую команду необходимо проверить на допинг.

Вячеслав Евдокимов Артём Дзюба

«Без комментариев», — сказал он, расхохотавшись, в интервью 360tv.

Заявления главы USADA Трэвиса Тайгарта о дополнительной проверке российской футбольной сборной на допинг — «обычная злоба», считает почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

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Ранее Тайгарт заявил, что футболистов сборной РФ необходимо проверить на применение допинга после выхода команды в 1/8 финала ЧМ-2018.

Ранее сборная РФ одержала победы над сборными Саудовской Аравии и Египта — это позволило ей выйти в плей-офф турнира.

ЧМ-2018 проходит до 15 июля.