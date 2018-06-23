Киев, 23 июня, 2018, 07:08 — ИА Регнум. В том случае, если киевские власти не остановят войну в Донбассе и не начнут всерьёз бороться с бедственным положением населения Украины, их ждёт «удар по зубам» как с Запада, так и с Востока, заявила депутат Верховной рады Надежда Савченко в ходе судебного заседания. Об этом сообщает «Страна.ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

По словам опального нардепа, «официальный Киев, который называет себя властью», должен остановить коррупционные схемы, перестать «душить людей», прекратить продолжающееся обнищание населения и остановить гражданскую войну на востоке страны. В противном случае «они (киевские власти — прим. ред. ИА REGNUM ) получат по зубам и с Запада, и с Востока».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня суд в Киеве постановил оставить Савченко под стражей и отклонил ходатайство защиты о переводе подсудимой под домашний арест или взятие её на поруки. В соответствии с прежним решением суда Саченко находится под арестом до 13 июля.

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