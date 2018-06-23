Савченко пригрозила властям Украины «ударами с Запада и Востока»
Киев, 23 июня, 2018, 07:08 — ИА Регнум. В том случае, если киевские власти не остановят войну в Донбассе и не начнут всерьёз бороться с бедственным положением населения Украины, их ждёт «удар по зубам» как с Запада, так и с Востока, заявила депутат Верховной рады Надежда Савченко в ходе судебного заседания. Об этом сообщает «Страна.ua».
По словам опального нардепа, «официальный Киев, который называет себя властью», должен остановить коррупционные схемы, перестать «душить людей», прекратить продолжающееся обнищание населения и остановить гражданскую войну на востоке страны. В противном случае «они (киевские власти — прим. ред. ИА REGNUM ) получат по зубам и с Запада, и с Востока».
Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня суд в Киеве постановил оставить Савченко под стражей и отклонил ходатайство защиты о переводе подсудимой под домашний арест или взятие её на поруки. В соответствии с прежним решением суда Саченко находится под арестом до 13 июля.
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