Анкара, 23 июня, 2018, 06:54 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сравнил себя с российским лидером Владимиром Путиным по продолжительности нахождения у власти, передает телеканал TRT.

Kremlin.ru Путин и Эрдоган

«Есть два наиболее опытных политических лидера в Генассамблее ООН — Путин и я. Т.к. мы занимали посты президентов и премьер-министров, мы непрерывно находимся у власти 15−16 лет подряд», — сказал лидер Турции в ходе предвыборного выступления на национальном телевидении. Эрдоган также отметил, что Турция «хорошо наладила» отношения с Россией по сирийскому вопросу — это проявилось, когда Анкара начала операцию «Оливковая ветвь» на севере Сирии, а также в переговорах по сирийскому урегулированию в Сочи и Астане.

Подобное сравнение себя и российского лидера Эрдоган сделал во время предвыборного выступления в Стамбуле: «Я в числе политиков, кто дольше всего присутствуют в Генассамблее ООН. Да, дольше всех — я и Путин».

24 июня за пост президента Турции будут бороться Реджеп Тайип Эрдоган, Темель Карамоллаоглу, Селахаттин Демирташ, Мухаррем Индже, Догу Перинчек, Мераль Акшенер. Одновременно будут проведены парламентские выборы.