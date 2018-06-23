Москва, 23 июня, 2018, 06:29 — ИА Регнум. Власти Аргентины попросили РФ арестовать и депортировать 4-х аргентинских болельщиков, избивших хорвата во время матча II тура группового этапа ЧМ-2018.Министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич сообщила в Twitter:

Цитата из х/ф «Мастер и Маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия Выгнали взашей

«Элиа, Пардо, Эслехер и Каталан — идентифицированные на видео хулиганы, избившие гражданина Хорватии. Мы просим власти РФ задержать их и депортировать».К данному сообщению прикреплены фото хулиганов.

Как сообщало ИА REGNUM, сборная Аргентины потерпела разгромное поражение от команды Хорватии. Встреча в Нижнем Новгороде завершилась — 3:0.О драке на стадионе в Нижнем Новгороде стало известно, благодаря видео в YouTube: несколько человек в футболках сборной Аргентины избивают человека в футболке цветов национального флага Хорватии.