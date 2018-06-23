Чебоксары, 23 июня, 2018, 06:05 — ИА Регнум. В Чувашии начинаются основные мероприятия, посвящённые Дню республики, — главному национальному празднику, который отмечается 24 июня. В регионе откроются новые производства на двух предприятиях, начнёт работу межрегиональная выставка, состоятся спортивные и культурные мероприятия, различные конкурсы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Дейнека. На стройке новых цехов (фрагмент). 1926

Сегодня, 23 июня, мероприятия в рамках Дня республики начнутся с открытия новых производств. В Чебоксарах будет запущена производственная площадка акционерного общества «Чувашторгтехника», в Моргаушском районе на предприятии «Сеспель» начнётся производство танк-контейнеров, предназначенных для хранения и транспортировки жидкостей, сжиженных газов и сыпучих материалов.

Отметим, что 21 июня в столице Чувашии было запущено высокотехнологичное производство пластизольных мячей на заводе им. В.И. Чапаева. По расчётам, это позволит увеличить долю предприятия на российском рынке мячей с 15% до 30% — в настоящее время на данном рынке преобладает продукция из Китая. Руководитель предприятия Михаил Резников отметил, что цех получает вторую жизнь благодаря поддержке Минпромторга России, главы Чувашии Михаила Игнатьева и правительства республики. Он сообщил, что до 2025 года предприятие планирует реализовать 10 инновационных проектов.

«Президент России Владимир Путин поставил задачу перед оборонно-промышленным комплексом: довести уровень гражданской продукции к 2025 году до 30 процентов, а к 2030 году — до 50. Мы должны преодолеть 50-процентный барьер уже к 2025 году. Коллектив предприятия приложит все усилия для достижения целевых показателей», — заверил Резников.

Также в Чебоксарах открылась новая линия по производству сахарного печенья на кондитерской фабрике «Акконд» — в проект инвестировано 150 млн рублей.

В центре внимания оказалось также ООО «Промтрактор-Промлит» (входит в концерн «Тракторные заводы»). 22 июня в Чебоксарах прошло рабочее совещание с участием замминистра промышленности и торговли России Александра Морозова, посвященное перспективам развития предприятия. Тракторостроители заявляют о налаженных поставках продукции, расширении сбыта и наборе специалистов. Морозов отметил, что ситуация благоприятна и для предприятия, и для республики.

«На сегодня вопрос с оборотными средствами решен. Заказов у предприятия больше, чем возможностей по удовлетворению существующего спроса. Востребована как продукция традиционного литья для машиностроительной индустрии, так и новые виды продукции, которые освоил завод», — сказал заммнистра, отметив, что «рынок внимательно» следит за деятельностью предприятия, потому что это «высококлассный производитель высококачественной продукции».

Также было подчёркнуто, что стоит задача оптимизации налоговых платежей, учитывая организационные и управленческие изменения предприятия, а также особенности регионального и федерального налогообложения.

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Познакомиться с продукцией чувашских производителей можно будет на XXV межрегиональной выставке «Регионы — сотрудничество без границ», которая начнёт работу в Чебоксарах. В этом году экспозиция переместилась из выставочного центра «Контур» на Красную площадь и речной порт. По данным минэкономразвития Чувашии, здесь будет представлена крупногабаритная техника и выставлены экспозиции по отраслевым направлениям (промышленность, строительство, аграрное производство, наука, здравоохранение и другие). АПК Чувашии будет представлено в рамках клуба «Агро-100», где можно будет познакомиться с ведущими аграрными предприятиями.

«Основной целью выставки является расширение деловых и торговых связей между организациями Чувашской Республики, других регионов и зарубежных стран, а также демонстрация достижений в различных отраслях экономики регионов России», — говорят в минэкономразвития республики.

Отметим, что праздничные мероприятия в честь Дня республики пройдут во всех городах и районах. Главными площадками станут Чебоксары, Марпосад и Красноармейский район. Последний победил в конкурсе среди муниципалитетов на право проведения основных мероприятий в рамках Дня республики.

Главными культурными мероприятиями станут всечувашский Акатуй, всероссийский фестиваль народного творчества «Родники России», конкурс мастеров декоративно-прикладного искусства «Русь мастеровая», праздничный концерт творческих коллективов. По данным минкультуры республики, в праздничных мероприятиях планируется участие более 220 коллективов и отдельных исполнителей, свыше 80 мастера декоративно-прикладного творчества из 33 регионов. Гостями праздничных мероприятий станут творческие коллективы из Болгарии и Беларуси. Также состоится международный фестиваль фейерверков с участием пяти команд из четырёх регионов.

Напомним, День республики учреждён в 1995 году в связи с 75-летием со дня образования Чувашской автономной области.