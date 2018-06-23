Киев, 23 июня, 2018, 05:59 — ИА Регнум. Командующий национальной гвардией Украины Юрий Аллеров в ходе своего официального визита в Вашингтон провёл переговоры со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером, сообщает пресс-служба украинского ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина. и США

Как уточняется, стороны обсудили ситуацию в Донбассе, а также «роль и особенности задач национальной гвардии в рамках Операции объединенных сил, взаимодействие с Вооруженными силами во время выполнения заданий».

Кроме этого, Аллеров и Волкер обсудили «практику интеграции добровольческих батальонов в состав национальной гвардии», информирует пресс-служба.

Напомним, в конце мая Курт Волкер посещал Украину и в рамках своей поездки в очередной проинспектировал Донбасс, чтобы «увидеть ситуацию на местах и изучить гуманитарный кризис» в регионе.

Читайте также: МИД РФ: «Волкер дал Украине индульгенцию на войну»