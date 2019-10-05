Санкт-Петербург, 23 июня, 2018, 05:50 — ИА Регнум. Информация от СМИ, что Валерий Гергиев отменил выступление в Бад-Киссингене из-за проблем со здоровьем, не соответствует действительности, заявляет пресс-служба Мариинского театра.

kremlin.ru Владимир Путин с Валерием Гергиевым

В пресс-службе отметили, что Гергиев не выступал с официальным заявлением о своем выступлении с Оркестром Российско-немецкой музыкальной академии в Бад-Киссингене 23 июня по причине сверхплотного графика.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, представитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев анонсировал концерт оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева в Саудовской Аравии.