Манагуа , 23 июня, 2018, 05:45 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Никарагуа раскритиковало доклад Межамериканской комиссии по правам человека о жертвах массовых беспорядков в стране, передаёт Prensa.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Никарагуа

Выступая на заседании Постоянного совета Организации американских государств, глава МИД Никарагуа Денис Монкада назвал доклад правозащитников «субъективным и предвзятым». Он также подчеркнул, что правительство Никарагуа не имеет своей целью нарушение прав человека.

Напомним, согласно опубликованному ранее докладу Межамериканской комиссии по правам человека, жертвами продолжающихся беспорядков в Никарагуа стали уже по меньшей мере 127 человек.

Волнения в Никарагуа начались в середины апреля. Поддерживаемая США оппозиция требует отставки президента страны Даниэля Ортеги. Поводом для акций протеста послужила готовившаяся в стране реформа социального обеспечения. Ещё в конце апреля Даниэль Ортега под давлением демонстрантов объявил о её отмене.