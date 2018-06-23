Грозный, 23 июня, 2018, 05:00 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров сел за руль комбайна и убрал первый участок поля, засеянного новым сортом пшеницы «Ахмат», сообщает «Чечня сегодня».

Government.ru Комбайн

Отмечается, что новый сорт озимой пшеницы, названный в честь первого руководителя республики, обладает высокой урожайностью и хорошими вкусовыми качествами. Этот сорт был выведен Краснодарским НИИ сельского хозяйства имени П. Лукьяненко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Крыма Сергей Аксенов заявил на своем Facebook о спаде урожайности бобовых и зерновых в Крыму почти вдвое.