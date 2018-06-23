Вашингтон, 23 июня, 2018, 04:52 — ИА Регнум. Руководство американской компании Netflix уволило директора по коммуникациям Джонатана Фридланда за употребление на рабочем месте оскорбительного слова в адрес темнокожих, передаёт The Hollywood Reporter.

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Как сообщил главы компании Рид Хастингс, Фридланд неоднократно использовал «слово на букву N» во время общения с коллегами на работе. Руководство Netflix пришло к заключению, что подобное поведение «идёт вразрез с ценностями компании».

Вместе с тем Хастингс отметил, что Фридланд «внёс значительный вклад в разные сферы деятельности компании», находясь в должности директора по коммуникациям.