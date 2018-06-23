Лондон, 23 июня, 2018, 04:38 — ИА Регнум. Бывший футболист сборной Англии по футболу Алан Ширер в ироничной манере раскритиковал судейство мундиаля в своем Twitter.

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«Отличная работа, ФИФА, вы держите свои обещания», — заявил он, сопроводив запись истерически смеющимся смайликом.

Вероятной причиной данного заявления стал спорный момент матча, когда судья отказался назначать пенальти, несмотря на фол швейцарских защитников в штрафной зоне.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная Швейцарии одержала победу над сборной Сербии в групповом матче со счетом 2:1.