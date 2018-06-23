Вашингтон, 23 июня, 2018, 04:06 — ИА Регнум. Американское агентство Bloomberg удалило из своего материала карту с изображением Крыма в качестве нейтральной территории после возмущения официального Киева.

ИА REGNUM Крымский мост, Керченский мост

В настоящее время в материале агентства карта отсутствует. При этом указано, что в публикацию были внесены правки и «удалена карта с ошибками».

Напомним, в опубликованном 21 июня материале Bloomberg, посвящённом выборам в странах с развивающейся рыночной экономикой, полуостров был обозначен серым цветом, тогда как территория Украины и других стран, где в 2019 году пройдут выборы, была окрашена в жёлтый цвет.

Посольство Украины в США отреагировало на публикацию и призвало американское издание «не играть в агрессивные игры России».