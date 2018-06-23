США решили отменить две программы учений с Южной Кореей
Вашингтон, 23 июня, 2018, 04:09 — ИА Регнум. США подтвердили отмену двух программ учений с Южной Кореей, запланированных на ближайшие три месяца, заявила представитель Пентагона Дана Уайт телеканалу Fox News.
Иван Шилов ИА REGNUM
Ким Чен Ын и Дональд Трамп
Отмечается, что программа приостановлена на неопределенный срок. Ее возобновление будет зависеть от действий КНДР и результатов грядущих переговоров госсекретаря США Майка Помпео.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Японии приостановили учения по эвакуации населения на случай запуска ядерных ракет Северной Кореей.