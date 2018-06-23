Нью-Йорк, США, 23 июня, 2018, 03:43 — ИА Регнум. Российские дипломаты посетили отбывающего тюремный срок в США российского лётчика Константина Ярошенко. Об этом сообщается на странице консульства России в Нью-Йорке в Facebook.

Pxhere.com Тюрьма

«Как сообщил летчик, тюремный персонал встретил его приветливо, хотя условия содержания оказались несколько хуже, чем в тюрьме «Форт Дикс», — информирует консульство.

Напомним, ранее власти США отказали Константину Ярошенко в просьбе оставить его в тюрьме «Форт-Дикс» в Нью-Джерси, и он был переведён в тюрьму «Данбери» в штате Коннектикут.

Ранее Ярошенко сообщил, что его поместили в камеру на сто человек с железными нарами и жёсткимм матрасами без подушек.