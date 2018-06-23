Москва, 23 июня, 2018, 03:32 — ИА Регнум. Украинский режиссер Олег Сенцов, приговоренный в России к тюремному сроку за организацию терактов в Крыму, отказался просить помилования у Путина, сообщает РБК со ссылкой на адвоката.

Antonymon Олег Сенцов

Адвокат заявил, что Сенцов категорически отказывается просить о помиловании. Также адвокат добавил, что из-за голодовки состояние Сенцова «достаточно плохое».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что с обменом Сенцова возникают большие сложности из-за «очень тяжкой» статьи, по которой осужден украинский режиссер.