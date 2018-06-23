Киев, 23 июня, 2018, 03:28 — ИА Регнум. Суд в Киеве оставил без изменения меру пресечения для обвиняемой в терроризме депутата Верховной рады Надежды Савченко, передаёт УНИАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

Как сообщается, суд постановил оставить Савченко под стражей и отклонил ходатайство защиты о переводе подсудимой под домашний арест или взятие её на поруки. В соответствии с прежним решением суда Саченко находится под арестом до 13 июля.

Напомним, Надежда Савченко обвиняется в совершении действий, направленных на свержение конституционного строя на Украине, посягательстве на жизнь государственного деятеля, создании террористической группы и подготовке террористического акта в здании Верховной рады, а также незаконном обращении с оружием. Она была арестована в марте после лишения её депутатской неприкосновенности.