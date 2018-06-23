Москва, 5 июня, 2024, 14:37 — ИА Регнум. В Москве 2-й Западный окружной военный суд приговорил к 23 годам лишения свободы Дмитрия Лобовикова, устроившего взрыв в казарме в Белгородской области в январе 2023 года, в результате которого погибли семь человек, а 16 человек получили травмы. Об этом пишет «Газета.Ru».

Anelo/Global Look Press

Отмечается, что, по данным суда, мобилизованный из Свердловской области Лобовиков в состоянии алкогольного опьянения бросил гранату в помещение одной из казарм, где спали его сослуживцы. В результате взрыва погибли семь человек, 16 человек получили травмы.

Суд также лишил Лобовикова воинского звания «младший сержант». Кроме того, виновному назначили штраф в размере 70 тыс. рублей.

Как передавало ИА Регнум, взрыв произошёл 14 января прошлого года в расположении мобилизованных в хуторе Тоненькое в Корочанском районе Белгородской области. Тогда Лобовиков подорвал ручную гранату РГД-5. Но не учёл того, что рядом находится склад боеприпасов. В результате возникшего пожара произошла детонация зарядов в комнате хранения оружия.

5 июня стало известно, что Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении военнослужащего-контрактника Александра Ткаченко, который обвиняется в покушении на жизнь двух своих сослуживцев. Согласно версии следствия, Ткаченко в столовой воинской части выпивал с сослуживцами. В разговоре они предъявили ему претензии в том, что тот боится участвовать в боевых действиях. В ответ Ткаченко открыл по ним стрельбу из автомата АК-12 на глазах у свидетелей. В результате стрельбы Савельев скончался из-за ранений, несовместимых с жизнью. Яковлеву удалось выжить, получив ранение голени.