Брюссель, 23 июня, 2018, 03:14 — ИА Регнум. На саммите НАТО в июле может быть принято решение о начале переговоров с Македоний по присоединению страны к организации. Об этом 22 июня сообщил журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг.

Константин Егорович Маковский. Трудные переговоры. 1883

«Можно ожидать, что на предстоящем саммите Македонии будет предложено начать переговоры о вступлении в НАТО, а позднее, исходя из того, что соглашение между Скопье и Афинами будет реализовано, и с учётом референдума в Македонии, мы сможем пригласить страну стать полноправным членом альянса», — сказал Столтенберг.

Напомним, 17 июня главы МИД Македонии и Греции подписали соглашение, предусматривающее переименование бывшей югославской республики в Республику Северная Македония. Соглашение ставит точку в четвертьвековом споре между Афинами и Скопье и открывает для Македонии путь к членству в НАТО и ЕС, которому многие годы препятствовала Греция.

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Несмотря на массовые акции протеста против соглашения в обеих странах и отказ президента Македонии Георгия Иванова подписывать соглашение, ожидается, что македонский парламент сможет преодолеть вето президента и всё же ратифицирует договор.

22 июня глава МИД Греции Никос Котзиас сообщил, что в ближайшее время уведомит руководство НАТО и ЕС о том, что Афины больше не видят препятствий для евроатлантической интеграции Македонии.