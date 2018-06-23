Кишинёв, 23 июня, 2018, 03:07 — ИА Регнум. «Это большая символичная победа международного права в целом и Республики Молдова в частности», — заявил премьер-министр Молдавии Павел Филип, комментируя принятие Генассамблеей ООН проекта резолюции о «полном и безоговорочном» выводе российских войск из Приднестровья, передает ИА REGNUM.

Mil.ru Российские войска в Приднестровье

«ООН поддерживает вывод российских войск, а это важный фактор морального международного давления. Законное требование Республики Молдова признано на международном уровне», — добавил Филип.

Вице-премьер Молдавии по «евроинтеграции» Юрия Лянкэ заявил, что принятый в ООН документ «несет символический характер, но он очень важен для дипломатического процесса, потому что является для Российской Федерации напоминанием о том, что она нарушает наш суверенитет».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня Генеральная Ассамблея ООН по инициативе представителя Молдавии приняла резолюцию, призывающую Россию «без оговорок и дальнейшего промедления» вывести войска, обеспечивающие мир в Приднестровье. За одобрение молдавского варианта текста резолюции проголосовали представители 64 государств, против высказались 14, воздержались 83.

Оперативная группа российских войск (ОГРВ) и российские миротворцы, напомним, находятся на территории Приднестровской Молдавской Республики в соответствии со статьями 2 и 4 Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, подписанного в 1992 году главами России и Молдавии в присутствии президента Приднестровья. Согласно статье 8 данного Соглашения, его действие может быть прекращено либо «по согласию сторон», либо «в случае выхода из него одной из договаривающихся сторон».

Несмотря на постоянные попытки подвергнуть сомнению и дискредитации мандат России на выполнение миротворческой миссии и требования вывести российские войска из Приднестровья, звучащие на протяжении ряда лет, о своем выходе из Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта Кишинёв до сих пор не объявил.