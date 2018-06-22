Анахайм, США, 23 июня, 2018, 02:43 — ИА Регнум. Youtube анонсировала функцию платной подписки на популярные каналы на конференции Vidcon, сообщает The Verge.

Купец, считающий деньги (фрагмент). Борис Кустодиев. 1918

Новая функция позволит владельцам каналов создавать свои фан-клубы Channel Membership с платной подпиской. Данная функция, по мнению Youtube, очень пригодится популярным блогерам, чтобы получать деньги с подписчиков на развитие каналов. Единственное требование к каналам — наличие минимум 100 тысяч подписчиков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Facebook тестирует функцию платных подписок на группы, которые могут использовать администраторы групп по своему усмотрению.