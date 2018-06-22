Москва, 23 июня, 2018, 02:36 — ИА Регнум. Российский туроператор «Матрешка-Тур» объявил о прекращении туроператорской деятельности в связи с невозможностью исполнения обязательств по договорам реализации туристического продукта. Соответствующее заявление распространила 22 июня пресс-служба компании.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Крах фирмы

Как уточняется, ООО «Матрешка-Тур выездной туризм» не может оперативно восстановиться в реестре туроператоров по причине отзыва лицензии у страховой компании АСК «Инвестстрах», которая ранее предоставляла туроператору финансовые гарантии.

Сообщается также, что в связи со сложившейся ситуацией туроператор не имеет возможности исполнить взятые на себя обязательства по выплате образовавшейся задолженности и продолжить выплаты по аннулированным турам.

Напомним, в декабре 2017 года около 150 российских туристов не могли улететь с китайского острова Хайнань, поскольку у авиакомпании «Икар», перевозившей клиентов «Матрешка-Тур», не было согласовано время отправки рейсов с властями КНР. Позднее туроператор начал выплачивать деньги туристам, которым были отменены программы поездок в Китай.