Ереван, 23 июня, 2018, 02:21 — ИА Регнум. В Армении возбуждено уголовное дело против Вачагана Казаряна, который до смены власти занимал пост первого заместителя начальника службы государственной охраны Армении и входит в ближайшее окружение бывшего президента Армении Сержа Саргсяна.

president.am Серж Саргсян

Казарян подозревается в предоставлении ложной информации о декларации или скрытии данных, подлежащих декларированию, незаконном обогащении.

Несколько дней назад по делу о финансовых злоупотреблениях в принадлежащем жене Казаряна ресторанном комплексе «Янс» и в квартире Казаряна был проведен обыск, в ходе которого были обнаружены 1,1 млн долларов, 230,5 тысячи евро и 36 млн драмов. Найденные при обыске деньги были переданы на хранение в центральный банк. Выяснилось, что ни Казарян, ни его жена эти деньги не задекларировали и не смогли объяснить их происхождение.

Вачаган Казарян долгие годы был водителем Сержа Саргсяна, когда тот ещё занимал должность министра обороны Армении. После того, как Саргсян в 2008 году стал президентом, Казарян стал начальником службы безопасности Саргсяна. Согласно неподтверждённым пока данным, Вачаган Казарян и его жена имеют множество незадекларированных объектов недвижимости и долей в разных компаниях.

В последние дни обыски также проходили в компаниях «Эллипс» и «Секьюрити дрим», которые занимаются установкой и мониторингом радаров контроля скорости и видокамер на дорогах Армении, и связываются с родным братом Сержа Саргсяна — Александром.

После обысков в полиции сообщили, что компании подозреваются в присвоении более 1 млрд драмов (около $2 млн).