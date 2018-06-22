Сан-Франциско, США, 23 июня, 2018, 02:24 — ИА Регнум. Владельцы соцсети Twitter приобрели сервис Smyte, созданный для противодействия троллингу, спаму и харрасменту, сообщает CNET.

valeriy osipov Харрасмент

При этом после приобретения, главная страница Smyte стала недоступной и теперь просто ведет на блог безопасности Twitter. Информации о том, как Twitter поступит с клиентами Smyte пока нет, официальные представители комментариев пока не дают.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Instagram анонсировало сервис IGTV, позволяющий пользователям загружать и просматривать вертикальное видео длительностью не более часа.