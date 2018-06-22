Москва, 23 июня, 2018, 02:09 — ИА Регнум. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что от визита американских сенаторов в Москву «не следует ждать прорыва в сфере политики». Об этом он написал в своём микроблоге в Twitter.

Томас Гарт Бентон. Скептик (фрагмент). 1928

Вместе с тем, как считает Пушков, предстоящий визит станет «важным сдвигом», так как будет первым контактом на уровне делегаций с осени 2013 года, когда Конгресс США отказался от приезда делегации обеих палат российского парламента.

Напомним, ранее в посольстве России в США подтвердили информацию о подготовке визита американских сенаторов в Москву.

20 июня глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что визит состоится в ближайшие дни. Состав делегации на данный момент неизвестен.