Вашингтон, 23 июня, 2018, 01:52 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп принял решение продлить санкции в отношении КНДР еще на год, сообщает пресс-служба Белого дома США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Опять санкции

Сообщается, что данные меры введены из-за существования риска распространения на Корейском полуострове материалов для изготовления ядерного оружия.

«Действия и политика властей Северной Кореи продолжают нести угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США», — говорится в заявлении.

Напомним, ранее американское издание The American Conservative заявило, что советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон саботирует попытки США решить проблему с КНДР дипломатическим путем.