Киев, 23 июня, 2018, 01:46 — ИА Регнум. Посольство Украины в США призвало агентство Bloomberg внести изменения в опубликованную им карту, на которой не была указана территориальная принадлежность Крыма.

Цитата из м/ф «Жил-был пёс». реж Эдуард Назаров. 1982. СССР Бабий вой

«Bloomberg, не играйте в агрессивные игры России и пропаганду!» — говорится в сообщении дипведомства в Twitter.

В посольстве отметили, что «журналистика должна быть корректной», и призвали американское агентство «исправить карту».

Напомним, в опубликованном 21 июня материале Bloomberg, который был посвящён выборам в странах с развивающейся рыночной экономикой, Крым не был обозначен ни как территория России, ни как территория Украины.