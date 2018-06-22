Москва, 23 июня, 2018, 01:48 — ИА Регнум. Российский бизнесмен Роман Абрамович намерен продать 4% акций «Первого канала», сообщает РБК.

Marina Lystseva Роман Абрамович

Отмечается, что данное решение бизнесмен принял в связи с получением израильского гражданства и необходимостью привести структуру собственности АО «Первый канал» в соответствие с законом о СМИ, согласно которому лица с иностранным или двойным гражданством не могут напрямую или косвенно владеть более чем 20% компании — учредителя СМИ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский бизнесмен Роман Абрамович отказался продавать футбольный клуб «Челси» британскому миллиардеру Джиму Ратклиффу.